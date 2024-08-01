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Мигрантов в форме МВД и панаме с запрещенной символикой оштрафовали в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/migrantov-v-forme-mvd-i-paname-s-zapreshhennoj-simvolikoj-oshtrafovali-v-sochi
Мигрантов в форме МВД и панаме с запрещенной символикой оштрафовали в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Нелегальных мигрантов из средней Азии обнаружили в ходе рейда по строительным объектам на улицах Ясногорской и Яна Фабрициуса.

В ходе проверки полицейские выявили трех иностранцев, одетых в футболки, напоминающие форму МВД. За незаконное ношение такой одежды мужчин привлекли к административной ответственности. Еще одно административное дело завели на мигранта, который ходил по улице в панаме с изображением символики запрещенной организации.

В общей сложности по итогам рейда в отделение полиции для проверки доставили 55 иностранцев. За незаконную деятельность и нарушение режима пребывания составили 12 административных протоколов. Они предусматривают штраф и выдворение за пределы России.

В настоящее время проводится проверка в отношении работодателя нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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