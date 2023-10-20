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На территории ипподрома в Краснодаре планируют построить гостиничный комплекс

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-territorii-ippodroma-v-krasnodare-planiruyut-postroit-gostinichnyj-kompleks
На территории ипподрома в Краснодаре планируют построить гостиничный комплекс
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О планах преобразования сообщил директор ООО «Краснодарский ипподром» Игорь Васильев.

По его словам, на территории ипподрома в районе Ростовского шоссе планируют создать многофункциональный гостиничный комплекс. Это позволит создать условия для проведения круглогодичных скачек. Люди смогут приезжать и останавливаться на территории ипподрома.

«Есть определенный замысел, который обсуждается — к чему и как привязать. Например, это должна быть гостиница 4 звезды, а в ней и конференц-зал, и небольшая кофейная площадка», — рассказал Васильев.

Он уточнил, что сейчас строительство гостиничного комплекса находится на стадии проектирования. Специалисты готовят определенные документы, сообщает «РБК Краснодар».

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