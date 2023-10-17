Гостиницу «Сочи-Магнолия» выставили на продажу в интернете за 4,5 млрд рублей

Объявление о продаже известного гостиничного комплекса на днях появилось на одном из маркетплейсов.

«B прoдажe известный гостиничный Комплекc «Сoчи-Магнолия» ***, бизнес-класс. Koнцeпция: гocтиничный кoмплекс, торгoвыe пoмещения», — говорится в описании объявления.

Выставленная на продажу гостиница находится в самом центре Сочи — на Курортном проспекте, 50/1. Она состоит из четырех корпусов общей площадью более 17,5 тыс. кв. метров. Земельный участок — 1,2 га, он находится в аренде на 49 лет.

Номерной фонд «Сочи-Магнолии» составляет 126 номеров, еще 47 номеров расположены в хостеле.

Собственник оценил гостиничный комплекс в 4,5 млрд рублей. По его словам, все необходимые документы уже готовы к продаже.

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