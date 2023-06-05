Почти 6 млрд рублей вложат в реконструкцию бывшей гостиницы «Москва» в Сочи

Банк «Россия» подписал кредитные соглашения с ООО «Сочи-Плаза» на общую сумму 5,9 млрд рублей. Эти деньги направят на реконструкцию одноименной гостиницы.

В планах возвести гостиничный комплекс на 340 номеров, 128 апартаментов и коммерческих помещений общей площадью более 1,5 тыс. кв. м, а также новый торговый центр и наземную парковку на 110 мест. Здесь предусмотрели построить большой конференц-центр, ресторанный комплекс, СПА и фитнес-центры, а также отдельный блок с жилыми резиденциями.

Реконструкцию бывшей гостиницы «Москва», которую переименовали в отель «Сочи-Плаза», планируют завершить в 2024 году. Первоначально объект собирались сдать к 2014 году. Комплекс находится в Центральном микрорайоне Сочи, на первой линии Курортного проспекта и улицы Горького, сообщает РБК.

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