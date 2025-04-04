На территории бывшего МЖК в Краснодаре начали сносить здания

На территории краснодарского масложирокомбината на улице Тихорецкой стартовали активные работы с участием спецхтехники.

Видео с места прислали очевидцы — по их словам, начала работать тяжелая техника: уже снесли несколько зданий, находящихся на первой линии фасада.

На кадрах видно, что на земле лежат остатки от разрушенных зданий, их активно убирает спецтехника. Территория также огорожена ленточкой для безопасности водителей и пешеходов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», земли Краснодарского МЖК разрешили использовать под кафе и магазины. Земельные участки общей площадью более 17 тыс. кв. м находятся в собственности масложиркомбината «Краснодарский». Предприятие обратилось с заявлением предоставить разрешения на условно разрешенные виды использования земли.

Первые работы по демонтажу стартовали на краснодарском масложирокомбинате на улице Тихорецкой в марте. Изменения заметили очевидцы — вдоль МЖК натянута лента, парковаться на участке улицы Тихорецкой запрещено.