В Краснодаре на МЖК начинается снос первых конструкций для будущего ЖК

Первые работы по демонтажу стартовали на краснодарском масложирокомбинате на улице Тихорецкой.

Изменения заметили очевидцы — вдоль МЖК натянута лента, парковаться на участке улицы Тихорецкой запрещено.

«Просьба не занимать проезд, будет проводиться демонтаж навеса», — говорится в табличке, установленной на ленте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Земли Краснодарского МЖК разрешили использовать под кафе и магазины. земельные участки общей площадью более 17 тыс. кв. м находятся в собственности масложиркомбината «Краснодарский». Предприятие обратилось с заявлением предоставить разрешения на условно разрешенные виды использования земли. К их числу относятся «магазины», «общественное питание», «бытовое обслуживание» и «деловое управление».

По вопросу провели общественные обсуждения. По их итогам администрация Краснодара постановила предоставить МЖК запрашиваемые разрешения на все три участка земли.