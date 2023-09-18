На территории «Агрокомплекса» в Краснодарском крае ввели карантин из-за АЧС

Постановление об этом 17 сентября подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В последние недели вирус африканской чумы свиней неоднократно выявляли в свинине и полуфабрикатах, произведенных в «Агрокомплексе». В связи с этим ввели ограничительные меры на территории предприятия по адресу: станица Выселки, улица Степная, 1.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в цехе предубойного содержания животных, на линии убоя цеха первичной переработки скота, в кишечном цехе, в камере хранения кишечного сырья № 13 мясокомбината АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева», — говорится в постановлении губернатора.

Введение карантина на территории «Агрокомплекса» необходимо для ликвидации вспышки вируса африканской чумы свиней на предприятии. Для компании утвердили перечень ограничений на оборот животных, продукции животного происхождения и кормов.

Специалисты определили инфицированными: линию убоя цеха первичной переработки скота, цех предубойного содержания животных, камеру хранения кишечного сырья и кишечный цех.

Контроль за выполнением постановления о введении карантина на территории «Агрокомплекса» возложили на вице-губернатора Кубани Андрея Коробку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трупы и останки зараженных АЧС свиней нашли в трех районах Краснодарского края. Более 50 кг свинины, произведенной в «Агрокомплексе» в полутушах, с вирусом АЧС обнаружили в одной из столовых станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. Инфицированные вирусом полуфабрикаты из свинины этой же фирмы также обнаружили в распределительном центре «Новороссийск».