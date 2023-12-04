На телеканале «Кубань 24» в 12:00 начнется «Прямая линия» с Кондратьевым

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. За две недели в его адрес поступило более 8,5 тыс. обращений.

По словам главы края, большинство из присланных вопросов касаются сферы ЖКХ, ремонта дорог, строительства поликлиник и школ.

«Каждое обращение будет рассмотрено, независимо от того, прозвучит вопрос в эфире или нет», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Также вопросы можно будет присылать во время прямого эфира через чат-бот Telegram «Вопрос Кондратьеву» и по многоканальному телефону 8-(861)-268-60-44.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева начнется в 12:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24», «Первого радио Кубани», телеканала «Россия 24 — Кубань», радиостанции «Вести ФМ», телеканала «Краснодар» и одноименного радио. Также эфир с губернатором будет доступен на сайте интернет-портала «Кубань 24», в Telegram, во всех соцсетях и на YouTube-канале «Кубань 24».

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