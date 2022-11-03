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На телеканале «Кубань 24» стартовал благотворительный марафон «Своих не бросаем!»

Политика
03.11.2022 14:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-telekanale-kuban-24-startoval-blagotvoritelnyj-marafon-svoih-ne-brosaem
На телеканале «Кубань 24» стартовал благотворительный марафон «Своих не бросаем!»
Видео канала «Кубань 24»

Марафон проходит в поддержку участников специальной военной операции на Украине. Помочь бойцам и их семьям может каждый желающий.

Гостями студии уже стали военные из отряда «БАРС 16», которые находились в горячей точке. Затем пригласят  других военных и казаков, которые расскажут о своем опыте участия в спецоперации. Медики и неравнодушные жители сообщат о своей помощи бойцам.

Корреспонденты «Кубань 24» отправились в города и районы Краснодарского края, чтобы встретится с вынужденно покинувшими свои дома. Расскажут о людях и предприятиях, которые собирают гуманитарную помощь, шьют одежду для военных, выпускают аптечки и многое другое.

Во время марафона жители смогут перевести средства на специальный счет. Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Подробнее на официальном сайте и в Telegram-канале.

Марафон помощи на «Кубань 24» продлится до 19:00.

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