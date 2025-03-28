На свалку вдоль Ханского озера пожаловались жители Ейского района

По документам — свалка уже ликвидирована, однако скопление отходов только увеличивается. Особенно местных жителей беспокоит, что мусор лежит вблизи памятника природы — Ханского озера.

Муниципальное предприятие свозит спиленные ветки на окраину станицы Ясенской. По словам Сергея Кухнина, эта площадка стала альтернативой той, что убрали вдоль берега Ханского озера. «Факты» уже рассказывали об этой свалке. Тогда власти района, по данным администрации, направили порядка 1,5 млн рублей на уборку этой территории.

«Вот результат уборки: просто столкнули сюда — в карьер. Это уже не в первый раз так расчищают эту площадку», — пожаловался житель Ейского района Сергей Кухнин.

Свалка растянулась по прибрежной территории. Чаще всего здесь встречаются бытовые отходы.

«Предыдущие главы практиковали — ставить там дежурных, шлагбаумы, но тогда мусор возили в другое место. Важно, чтобы у человека в голове изменилось что-то», — сказала глава Ясенского сельского поселения Татьяна Вязьмина.

В этом году 13,5 млн рублей направит муниципалитет на обустройство контейнерных площадок — в том числе и в этом поселении. На работу регионального оператора здесь не жалуются, так как мусор вывозят по графику, но он все равно скапливается.

«Это одна из заброшенных ферм недалеко от станицы Ясенской, ее превратили в свалку. Здесь и бытовые отходы, и строительный мусор, огромные кучи спиленных веток и мертвые домашние животные», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

«Ейской межрайонный прокуратурой организована проверка по факту несанкционированного размещения отходов на территории станицы Ясенской Ейского района», — отметила и. о. старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Анастасия Зарицкая.

За антисанитарию на собственных участках местные жители уже получили уведомления. Им придется оплачивать и вывоз мусора, и штрафы. Свалку у Ханского озера районные власти вновь обещали убрать до лета.

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