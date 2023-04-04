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На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-suhogruze-krasnodar-torzhestvenno-podnyali-flag-kubanskoj-stolitsy
На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В мероприятии поднятия флага приняли участие министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев и врио руководителя администрации морских портов Черного моря Олег Борченинов.

Теплоход «Краснодар» принадлежит краснодарской компании «Петрохлеб-Кубань», которая является одним из ведущих экспортеров зерна в регионе. Это первое судно, которое компания приобрела после введения санкций.

Экипаж теплохода составляет больше 20 человек. Это самый большой сухогруз под российским флагом, работающий в черноморском регионе.

Компания «Петрохлеб-Кубань» в 2022 году реализовала на внутреннем и внешнем рынках более 1 млн тонн зерна пшеницы, ячменя и кукурузы. Предприятие входит в топ-50 самых быстроразвивающихся компаний России и имеет флот общим дедвейтом более 55 тыс. т и железнодорожным парком из 780 вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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