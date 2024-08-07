На строящейся трассе Черниговское ― Дагомыс скоро установят бетонные ограждения

Планируется, что этот маршрут станет дублером трассы Джубга ― Сочи. Магистраль снизит загруженность во время курортного сезона.

«Этот участок новой строящейся трассы Черниговское ― Дагомыс находится на границе Кубани и Адыгеи. Эти два субъекта проводят работы совместно, уже виден результат. Три месяца назад тяжелая техника ездила здесь еще по гравийной дороге, а теперь новый асфальт протянулся на несколько километров вперед», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Строительство идет медленно, на это влияет сложный горный рельеф местности. Рабочие выравнивают грунтовый слой дороги, затем прокладывают асфальт. Немало времени уходит на укрепление обочин и установку ограждений. Еще три месяца назад здесь была только арматура, а теперь дорога защищена бетоном.

«Строить дорогу начали еще в 2019 году. По проекту работы проходят в два этапа. Первый соединит участок трассы от села Черниговского до поселка Отдаленный. Второй ― от Отдаленного к Дагомысу. Общая протяженность около 115 км», ― говорит корреспондент.

У строителей в планах не только построить новую трассу, но и включить в состав и уже существующие дороги близ поселков. Их отремонтируют, укрепят основания и положат новый асфальт. Планируется завершить участок до поселка Отдаленного к 2026 году.

Когда закончат строительные работы ― неизвестно, но после их завершения трасса Черниговская ― Дагомыс станет дублером существующему маршруту Джубга ― Сочи. Это может значительно снизить загруженность на серпантине. Еще одна особенность этого маршрута в том, что он будет проходить через реки, леса и горы. Одна из таких возвышенностей ― Фишт. По мнению туристов, в этих местах могут появиться базы отдыха, а строящаяся дорога станет настоящей туристической артерией.

Читайте также: дорожную разметку обновили на всем протяжении трассы М-4 «Дон» на Кубани.