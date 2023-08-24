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На стройке в центре Геленджика задержали 39 нелегальных мигрантов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-strojke-v-tsentre-gelendzhika-zaderzhali-39-nelegalnyh-migrantov
На стройке в центре Геленджика задержали 39 нелегальных мигрантов
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Нарушителей из Средней Азии на курорте обнаружили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и ЦПЭ краевого ГУ МВД во время совместного рейда.

На строительном объекте в центре Геленджика нашли 39 жителей Туркменистана и Узбекистана, которые работали нелегально. Их привлекли к ответственности. По решению суда, 26 мигрантов в ближайшее время выдворят из России. Еще 13 приезжих, находящихся в РФ легально, отправили к месту расположения в Ставропольский край.

Кроме того, полицейские проверят застройщика, нанявшего на работу нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях мигрантов в селе под Новороссийском. Ранее жители Гайдука сообщили в соцсетях, что приезжие из Средней Азии незаконно проникают на территорию местной школы и прогоняют детей с футбольной площадки.

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