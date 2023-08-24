На стройке в центре Геленджика задержали 39 нелегальных мигрантов

Нарушителей из Средней Азии на курорте обнаружили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и ЦПЭ краевого ГУ МВД во время совместного рейда.

На строительном объекте в центре Геленджика нашли 39 жителей Туркменистана и Узбекистана, которые работали нелегально. Их привлекли к ответственности. По решению суда, 26 мигрантов в ближайшее время выдворят из России. Еще 13 приезжих, находящихся в РФ легально, отправили к месту расположения в Ставропольский край.

Кроме того, полицейские проверят застройщика, нанявшего на работу нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях мигрантов в селе под Новороссийском. Ранее жители Гайдука сообщили в соцсетях, что приезжие из Средней Азии незаконно проникают на территорию местной школы и прогоняют детей с футбольной площадки.