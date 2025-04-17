На стройке в Новороссийске нашли 13 нелегальных мигрантов

Рейд на одном из строительных объектов города провели полицейские вместе с коллегами из пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Правоохранители нашли 13 иностранцев, которые работали с нарушением законодательства. В отношении мигрантов составили административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы.

«За время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Иностранец» по результатам рассмотрения дел уже наложено административных штрафов на общую сумму более 600 тыс. рублей», — сообщает УМВД России по Новороссийску.

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По данным правоохранителей, 16 граждан Узбекистана прибыли к местному фермеру для трудоустройства. При этом иностранцы не имели патентов на работу и находились в России незаконно.

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