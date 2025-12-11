На стройке в Краснодаре выявили 46 нелегальных мигрантов

Полиция Краснодара совместно с сотрудниками ППС и казаками проверили один из строительных объектов в Калининском сельском округе.

В результате рейда выявили 46 граждан Узбекистана и Таджикистана. В отношении мигрантов составили 54 протокола об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства.

Установлено, что 42 иностранца работали без разрешительных документов. За это предусмотрен административный штраф в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Еще три иностранца не соблюдали установленные федеральным законом ограничения на осуществление отдельных видов деятельности. За это также грозит административный штраф от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы страны или без такового.

Девять иностранных граждан нарушили режим пребывания на территории России. Им тоже грозит штраф от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Правовая оценка также будет дана действиям работодателей, нелегально трудоустроивших иностранных граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

