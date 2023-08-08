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На стройке в Красноармейском районе поймали 17 нелегальных мигрантов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-strojke-v-krasnoarmejskom-rajone-pojmali-17-nelegalnyh-migrantov
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Во время рейда полицейские выявили 17 жителей республики Узбекистан, которые работали без разрешительных документов на строительном объекте в станице Полтавской.

За нарушение режима пребывания в РФ в отношении одного иностранца составили протокол, суд вынес решение о его выдворении за пределы страны.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в отношении организации-работодателя составили 17 протоколов. Кроме того, в отношении принимающей стороны за организацию незаконной миграции в полиции начали проводить проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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