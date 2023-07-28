Более 100 нелегальных мигрантов поймали в тепличном комплексе в Красноармейском районе

Нарушения миграционного законодательства выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими во время рейда по сельскохозяйственным полям и тепличным комплексам в Красноармейском районе.

В тепличном комплексе в станице Старонижестеблиевской правоохранители выявили 103 приезжих из Таджикистана, Китая и Узбекистана. Иностранцы выращивали в теплицах огурцы для дальнейшей продажи без оформления разрешительных документов.

В отношении каждого из мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях. Также наказание грозит работодателю, который привлек иностранных граждан к трудовой деятельности. Кроме того, на него могут завести уголовное дело за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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