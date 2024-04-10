На стройке в Лабинском районе задержали 13 мигрантов-нелегалов

В Лабинском районе правоохранители провели в апреле рейды по строительным объектам и жилым поселкам для выявления фактов незаконной миграции.

В результате рейдов обнаружили 13 жителей Узбекистана, которые незаконно находились на территории РФ и работали без разрешительных документов.

В отношении иностранцев составили 16 протоколов об административных правонарушениях. Суд оштрафовал каждого на 3 тыс. рублей с административным выдворением нелегальных мигрантов за пределы страны. Полиция разыскивает лиц, которые незаконно привлекли иностранцев к работе. После проверки виновных привлекут к ответственности.

Кроме того, в Усть-Лабинском районе выявили еще троих приезжих из Узбекистана, которые незаконно работали на стройке. В отношении иностранцев составили протоколы, также к административной ответственности привлекли работодателей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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