На стройках Анапы поймали 24 нелегальных мигранта

Фото скриншот с видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники ОМВД России по Анапе совместно с представителями казачества провели рейд по строительным объектам на Пионерском проспекте.

Во время рейдов выявили 24 гражданина Туркмении, Таджикистана и Узбекистана, которые работали с нарушением миграционного законодательства.

В отношении задержанных составили протоколы об административных правонарушениях за незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания на территории РФ. Троих иностранцев по решению суда выдворят из страны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев к административной ответственности привлекли также работодателей.

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