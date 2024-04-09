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На стройках Анапы поймали 24 нелегальных мигранта

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-strojkah-anapy-pojmali-24-nelegalnyh-migranta
На стройках Анапы поймали 24 нелегальных мигранта
Фото скриншот с видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники ОМВД России по Анапе совместно с представителями казачества провели рейд по строительным объектам на Пионерском проспекте.

Во время рейдов выявили 24 гражданина Туркмении, Таджикистана и Узбекистана, которые работали с нарушением миграционного законодательства.

В отношении задержанных составили протоколы об административных правонарушениях за незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания на территории РФ. Троих иностранцев по решению суда выдворят из страны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев к административной ответственности привлекли также работодателей.

Читайте также: на складе Краснодара задержали 76 иностранцев, 30 из них оказались нелегалами.

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