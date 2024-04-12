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На стройке в Горячем Ключе задержали 10 мигрантов-нелегалов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-strojke-goryachego-klyucha-zaderzhali-10-migrantov-nelegalov
На стройке в Горячем Ключе задержали 10 мигрантов-нелегалов
Фото скриншот с видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники полиции Кубани в апреле проводят рейды в местах работы иностранцев для выявления случаев незаконной миграции.

Во время проверки на одной из стройплощадок на улице Ленина в Горячем Ключе правоохранители обнаружили граждан Узбекистана и Таджикистана, которых доставили в отдел для проверки документов. Установили, что 10 иностранцев работали с нарушениями законодательства. В отношении задержанных составили протоколы. Семеро мигрантов нарушили правила въезда в РФ и находились в стране незаконно, за это их также привлекли к административной ответственности.

В отношении работодателей, трудоустроивших иностранцев без разрешительных документов, также составили протоколы об административных правонарушениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении предпринимателя, который предоставил жилье для незаконно находящихся в РФ граждан также составили административные протоколы. Кроме того, в действиях мужчины есть признаки уголовного преступления по статье об организации незаконной миграции.

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