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На строительство главного коллектора Краснодара направят 20 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-stroitelstvo-glavnogo-kollektora-krasnodara-napravyat-20-mlrd-rublej
На строительство главного коллектора Краснодара направят 20 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проект главного канализационного коллектора краевой столицы получил заключение от специалистов Главгосэкспертизы. Его планируют начать строить уже в текущем году.

На возведение нового коллектора в Краснодара направят около 20 млрд рублей. Из них свыше 5 млрд рублей выделят из регионального и муниципального бюджетов.

«Краснодар быстро растет и нуждается в замене коммунальной инфраструктуры. Строительство второй очереди коллектора позволит разгрузить систему водоотведения в центральной части города», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он отметил, что строительство главного канализационного коллектора станет для краевого центра самым масштабный инфраструктурным проектом за последние 30 лет.

Полностью завершить работы планируют к 2027 году. К этому времени в городе построят коллектор протяженностью 23,1 км и три канализационные насосные станции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: канализационный коллектор на улице Александра Покрышкина в Краснодаре расширят. К строительно-монтажным работам планируют приступить во втором квартале 2024 года.

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