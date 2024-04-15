На строительство главного коллектора Краснодара направят 20 млрд рублей

Проект главного канализационного коллектора краевой столицы получил заключение от специалистов Главгосэкспертизы. Его планируют начать строить уже в текущем году.

На возведение нового коллектора в Краснодара направят около 20 млрд рублей. Из них свыше 5 млрд рублей выделят из регионального и муниципального бюджетов.

«Краснодар быстро растет и нуждается в замене коммунальной инфраструктуры. Строительство второй очереди коллектора позволит разгрузить систему водоотведения в центральной части города», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он отметил, что строительство главного канализационного коллектора станет для краевого центра самым масштабный инфраструктурным проектом за последние 30 лет.

Полностью завершить работы планируют к 2027 году. К этому времени в городе построят коллектор протяженностью 23,1 км и три канализационные насосные станции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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