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На строительство экопромышленного парка в Краснодарском крае выделят 1,3 млрд рублей

Экономика
07.11.2022 12:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-stroitelstvo-ekopromyshlennogo-parka-v-krasnodarskom-krae-vydelyat-1-3-mlrd-rublej
На строительство экопромышленного парка в Краснодарском крае выделят 1,3 млрд рублей
Михаил Мишустин. Фото пресс-службы Президента РФ

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В восьми регионах страны реализуют пилотный проект по строительству экопромышленных парков.

Они появятся в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Челябинской областях, в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях. Парки построит дочернее предприятия «Российского экологического оператора» — «Экологический цифровой оператор».

«Рассчитываем, что эти меры не только помогут сократить нагрузку на окружающую среду, но и станут перспективной инвестицией в экономику регионов», — сказал Мишустин.

На строительство экопромышленного парка в Краснодарском крае из федерального бюджета выделят 1 млрд 306 млн 572 тыс. рублей — 124 млн 495 тыс. рублей в 2022 году, 445 млн 768 тыс. рублей в 2023 году и 736 млн 307 тыс. рублей в 2024 году.

Площадь парка на Кубани до 10 га. В нем создадут производство по утилизации отходов мощностью не менее 60 тыс. т в год. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Выделенные из федеральной казны средства направят на проектирование и строительство экопромышленных парков, а также изыскательские работы. На их территории создадут производства по переработке пластика, автомобильных шин и других отходов. На предприятиях создадут рабочие места.

Строительство экопромышленных парков в РФ предусмотрено федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». После запуска объекты получат новые меры государственной поддержки на строительство зданий для резидентов и создание транспортной и коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Правительства России.

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