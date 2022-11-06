На рекультивацию мусорного полигона в Кабардинке дополнительно выделят 257 млн рублей
Общество
06.11.2022 12:12
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
На подготовительные работы по рекультивации мусорного полигона в Кабардинке Правительство направит Краснодарскому краю 257 млн рублей из резервного фонда. Источником средств стали так называемые «окрашенные» экологические платежи, которые поступили в федеральную казну в 2022 году.
Крупную свалку в горах Кабардинки ликвидируют в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», сообщает пресс-служба Правительства России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Геленджика сообщил, что на рекультивацию свалки в Кабардинке в этом году закладывают 331 млн рублей, в следующем — 382 млн рублей.
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