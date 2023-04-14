На строительство экопромышленного парка на Кубани планируют направить более 1,6 млрд рублей инвестиций

Экопромышленный парк построят в Крымском районе по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла». На территории парка планируют разместить производства по переработке и выпуску продукции из вторсырья.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, ежегодное образование ТКО — порядка 2,6 млн т. Объемы продолжают расти и существующих комплексов переработки не хватает.

«Мы проделали масштабную работу по разработке новой комплексной системы обращения с отходами, в том числе согласовали общую концепцию с пошаговой реализацией и сроками. Она включает и строительство экотехнопарка в Крымском районе. После утверждения документа приступим к реализации», — сказал Прошунин.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что для строительства экопромышленного парка в Крымском районе уже определили участок площадью почти 100 тыс. кв. м. По его словам, на новую площадку готовы зайти уже три резидента.

«Строительство этих предприятий позволит привлечь более 1,6 млрд рублей инвестиций, а их запуск — создать порядка 200 рабочих мест. Основные объекты промышленной инфраструктуры парка планируем создать в течение ближайших двух лет. Сегодня в крае уже действуют 13 промышленных предприятий, которые специализируются на вторичной переработке сырья для его дальнейшего использования в производстве собственной промышленной продукции. Из переработанного пластика создают гранулы полимера и уличную мебель. Использованные автомобильные шины становятся сырьем для производства резиновой плитки, бесшовного монолитного покрытия, 3D фигур. Из переработанного стеклобоя и полимеров изготавливают тротуарную плитку и бордюры. Из макулатуры — бумагу, картон, антикоррозийные материалы и санитарно-гигиеническую продукцию», — сказал Руппель.

Проект предусматривает создание базовой инфраструктуры, в том числе научно-технического центра для совместного использования резидентами и управляющей компанией.

В настоящее время на Кубани размещаются шесть промпарков, оснащенных необходимой инфраструктурой. На их территории работает 35 резидентов. Два индустриальных парка находятся в Краснодаре. По одному — в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. Еще три промпарка строятся в Армавире, Краснодаре и Динском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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