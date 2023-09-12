На строительство аэропорта Краснодара направят средства из федерального бюджета

Аэропорт Пашковский внесли в перечень проектов, реализуемых при помощи средств федерального бюджета по комплексной госпрограмме «Строительство».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства выделят на строительство нового пассажирского перрона для стоянки самолетов, а также объектов коммунальной и аэропортовой инфраструктуры. Общая площадь объектов — более 220 тыс. кв. м.

На реализацию проекта планируют направить 8,2 млрд рублей — более 4,5 млрд в 2026 году и 3,7 млрд — в 2027.

Развитие инфраструктуры аэропорта Краснодара даст пассажирам возможность сократить время в пути за счет формирования беспересадочных рейсов из Краснодара в другие регионы России и страны. Кроме того, это создаст условия для снижения стоимости авиаперевозок, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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