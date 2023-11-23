На строительство 12 поликлиник в 2024 году на Кубани направят 5,3 млрд рублей

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

Всего в следующем году на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения на Кубани предусмотрели 11 млрд рублей.

«Людям важно, когда капитально ремонтируют поликлиники и больницы, строят новые медицинские учреждения там, где они живут. В 2024 году на строительство 12 поликлиник направим 5,3 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что в крае продолжают строить государственный центр медицинской реабилитации на 500 коек. На него в следующем году выделят 3,7 млрд рублей. В этом центре будут восстанавливать здоровье пациенты после инсультов и аварий, а также ветераны специальной военной операции.

Кроме того, в следующем году 900 млн рублей направят на реконструкцию лечебного корпуса ККБ № 1 и 950 млн рублей на лечебный корпус в станице Тбилисской. Еще 800 млн рублей выделят на строительство и проектирование ФАПов и офисов ВОП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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