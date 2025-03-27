На стихийную свалку пожаловались жители поселка под Горячим Ключом

Жители поселка Первомайского пожаловались на в соцсетях на растущую гору мусора в месте, где ее не должно было быть.

«Сейчас тут работают коммунальщики, также задействована спецтехника. Основная часть работ уже выполнена. По крайней мере мусорный затор уже убрали. Остался крупногабаритный мусор. Трактор сгружает в грузовую машину, которая отвезет отходы на настоящую свалку», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Яцук.

На все работы специалисты планируют потратить примерно 4-5 часов. Руководит процессом Эдуард Исаян. Работает в этой сфере уже более 10 лет. За свою практику он довольно часто встречал подобные нарушения. У каждого случая были свои причины.

«Здесь в основном приезжают люди на машинах, либо со стройки что-то везут, либо не хотят утилизировать это официально, а здесь проще и дешевле», — сказал мастер муниципального бюджетного учреждения «Централизованная ремонтно-эксплуатационная служба» Горячего Ключа Эдуард Исаян.

На кадрах свалки до уборки — четко видны строительные отходы и контейнеры.

«Это старая дорога, она не используется, не разграничена. Получается, к муниципалитету отношения не имеет, но так как она находится в нашем пределе — мы ее каждый год убираем. Пытались закрыть бордюрами, но все равно привозят мусор», — сообщил главный специалист управления ЖКХ администрации Горячего Ключа Александр Конов.

Чтобы этот съезд не привлекал проезжающих с отходами, бетонные блоки передвинули ближе к проезжей части. В полиции напомнили, что за несанкционированный выброс мусора грозит административная ответственность.

«Предусматривается ответственность за загрязнение и засорение окружающей среды при выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов мест накопления отходов. Наказание за такое правонарушение предусмотрено в виде штрафа для граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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