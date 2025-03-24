Чистомэн очистил в Краснодаре берег Кубани от пролежавшего там 24 года мусора

В краевую столицу приехал Чистомэн — блогер из Челябинска, занимающийся на добровольной основе очисткой планеты от мусора.

Так, недавно он отправился в научно-исследовательскую «мусорологическую экспедицию» по России с целью — сделать страну немного чище, призвать людей делать то же самое и беречь природу.

По словам блогера, его маршрут проходит через Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Элисту и Астрахань. Так, Чистомэн уже посетил первые два города и собрал по несколько мешков отходов на берегах рек Волга и Дон.

Недавно, 21 марта, Чистомэн на два дня приехал со своей миссией в Краснодар. Вооружившись перчатками и мусорными мешками, он прибыл на берег реки Кубани, где мусор пролежал не один десяток лет.

«Сегодня мастер-класс проводил на берегу реки Кубань и его окрестностях. Мангалорцы [от «мангал», то есть люди, жарящие шашлыки на природе — ред.] тут бесчинствуют уже долгие годы, как минимум, 24 года точно, так как именно столько пролежала банка, которую я нашел», — поделился Чистомэн в своем Telegram-канале.

На берегу Кубани за несколько часов блогер собрал несколько мешков разного рода мусора — и стеклянные банки, и металлические, и пакеты, и воздушные шарики, и обертки от продуктов. Все «добро» он собрал в пакеты и отнес к ближайшим мусорным бакам.

«Я хочу, чтобы в городе и на природе не было мусора. Поэтому личным примером показываю как этого добиться», — добавил Чистомэн.

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