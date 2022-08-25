На Ставрополье пылает поле площадью 80 га: огонь перекинулся на два жилых дома
Происшествия
25.08.2022 14:12
Крупный пожар произошел в Ставропольском крае днем 25 августа. О возгорании на площади 30 га сообщили около 13:00. В настоящее время огнем охвачено 80 га.
Сообщается, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на два жилых дома.
«Все силы направлены на защиту населенного пункта и скорейшую ликвидацию возгорания. К тушению пожара привлекается 72 человек и 21 единиц техники», — сообщает пресс-служба МЧС России.
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