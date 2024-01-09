На старый Новый год в Краснодарском крае ожидается морозная погода

Об этом 9 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 14 января на старый Новый год все регионы России ожидает морозная погода. Руководитель Гидрометцентра отметил, что даже на юге ожидаются морозы, что редкость.

В Краснодарском крае на старый Новый год ночью столбики термометров опустятся до -10°C и до -5°C днем.

В Москве и в Санкт-Петербурге ожидаются морозы до -20°C, сообщает ТАСС.