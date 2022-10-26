На создание мастерской в Лабинском аграрном техникуме направили 9 млн рублей
Мастерскую «Информационные кабельные сети» в Лабинском аграрном техникуме открыли по нацпроекту «Образование».
На ремонт помещения и его оснащение из краевого бюджета направили 9 млн рублей. В мастерской установили аппарат для сварки оптических волокон, минирефлектометр, визуальный локатор повреждений и извещатель утечки воды. В мастерской создали 6 рабочих мест и закупили 329 единиц и комплектов учебно-производственного оборудования.
Мастерская позволит повысить качество подготовки учащихся. Планируется, что в ней будут проходить практику студенты по специальностям компьютерные и информационные комплексы, инфокоммуникационные сети и системы связи.
Кроме того, мастерская позволит организовать и аккредитовать центр для проведения демонстрационного экзамена «Информационные кабельные сети».
Всего в текущем году в 17 колледжах и техникумах Кубани создали 23 мастерские. До конца 2024 года планируют открыть 106 мастерских и лабораторий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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