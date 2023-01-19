На создание комфортной среды пять городов Кубани получат 430 млн рублей

Средства направят на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в рамках одноименного всероссийского конкурса по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Согласно документу, средства выделят пяти городам. По 95 млн рублей направят в Анапу и Славянск-на-Кубани. По 85 млн рублей — в Апшеронск и Курганинск. Еще 70 млн рублей на создание комфортной городской среды выделят Армавиру. Общий объем финансирования — 430 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пять городов Краснодарского края победили на конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Выигранные на конкурсе средства направят на благоустройство парка имени Горького в Курганинске, парка «Юность» в Апшеронске, Театральной площади в Анапе, а также на реализацию проектов «Экотропа на озере Толока» в Славянске-на-Кубани и «Улица времен и событий» в Армавире.