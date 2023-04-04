На сотрудников больницы Ленинградского района завели уголовное дело за ложную информацию о пациентах

Преступление выявили и задокументировали оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что трое работников медучреждения в Ленинградском районе от 43 до 62 лет вносили ложную информацию о пациентах в специальную информационную систему, чтобы выписывать им электронные рецепты на лекарства, в которых они не нуждались.

На них возбудили уголовное дело. Сотрудников больницы подозревают в незаконном воздействии на критическую инфраструктуру РФ. За это преступление им грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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