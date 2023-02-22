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На Кубани осудили хакера за распространение вирусных программ, ворующих с компьютеров пароли

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-osudili-hakera-za-rasprostranenie-virusnyh-programm-voruyushhih-s-kompyuterov-paroli
На Кубани осудили хакера за распространение вирусных программ, ворующих с компьютеров пароли
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в феврале по делу о распространении и использовании компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного обхода защиты компьютерной информации, вынес Горячеключевской городской суд.

По данным суда, в конце 2019 года злоумышленник купил за 150 долларов вредоносное программное обеспечение, которое предназначалось для несанкционированного копирования и передачи на сервер информации с устройства: сведений о логинах и паролях, временных файлах (cookie), используемых для сохранения статуса и результатов аутентификации пользователей.

Ссылки злоумышленник прикреплял к видеороликам на популярных ресурсах. Как только пользователь переходил по ссылке, в его компьютер проникал вирус, который копировал все логины, пароли и данные о счетах. Таким образом злоумышленник похищал конфиденциальную информацию пользователей из США, Нидерландов и России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления признал в полном объеме. Суд назначил ему 1 год лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Читайте также: в Краснодарском крае задержали хакера, распространявшего вирусные программы в интернете.

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