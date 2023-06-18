На сопровождении в минкурортов Краснодарского края находится 38 инвестпроектов на 304,4 млрд рублей

Инвестпроекты получат независимую консультационную поддержку.

Соглашение о сотрудничестве подписали врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий и директор ООО «МОС Проект» Андрей Охрименко на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас в минкурортов на сопровождении находится 38 инвестиционных проектов на 304,4 млрд рублей. К ним прибавятся те, которые заключили на ПМЭФ-2023. Взаимодействие с «МОС Проект» позволит получить экспертную оценку проектных решений инвестиционного проекта при его рассмотрении и согласовании», – цитирует Зарицкого пресс-служба администрации Краснодарского края.

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