На Сочи обрушилась непогода, ветром повалены деревья, возможны смерчи

В городе-курорте в ночь на 17 сентября шли дожди и дул сильный порывистый ветер.

Выпало до 30 мм осадков, больше всего — в горном кластере. Локальный максимум на побережье зафиксирован на уровне 21 мм.

В Лазаревском районе ночью из-за сильного ветра упали три дерева, их распилили и убрали сотрудники городской службы спасения.

Непогода сохранится до конца 17 сентября — в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди и гроза, а также усиление ветра до 15-18 м/с. Утром и днем на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Городская инфраструктура работает в штатном режиме, все службы усилены. Ситуацию с непогодой контролирует оперштаб.

Жителей и гостей города просят воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также быть осторожными. В случае ЧС звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни и смерчи прогнозируют 16 и 17 сентября в Сочи.