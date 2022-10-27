Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На «Сочи Автодроме» 2 ноября выберут лучшего водителя автобуса

Общество
27.10.2022 12:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-sochi-avtodrome-2-noyabrya-vyberut-luchshego-voditelya-avtobusa
На «Сочи Автодроме» 2 ноября выберут лучшего водителя автобуса
Фото пресс-службы администрации Сочи

На трассе «Сочи Автодром» пройдет пятый конкурс водительского мастерства «Водитель года».

Водителям предстоит показать свой профессионализм, от которого зависит безопасность движения общественного транспорта. Соревнования пройдут в трех категориях — на малых, средних и больших автобусах.

Лучшие водители будут определены по итогам трех туров — тестовых заданий на знание ПДД и практического этапа.

Кроме того, 2 ноября в Сочи пройдет Южный транспортный форум. Его основная тема — «Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий». На форуме обсудят вопросы по модернизации транспорта на юге России, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодаре на соревнованиях таксисты в борьбе за звание лучшего разбили четыре стакана.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Севастополе беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях