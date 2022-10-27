На «Сочи Автодроме» 2 ноября выберут лучшего водителя автобуса
Общество
27.10.2022 12:31
На трассе «Сочи Автодром» пройдет пятый конкурс водительского мастерства «Водитель года».
Водителям предстоит показать свой профессионализм, от которого зависит безопасность движения общественного транспорта. Соревнования пройдут в трех категориях — на малых, средних и больших автобусах.
Лучшие водители будут определены по итогам трех туров — тестовых заданий на знание ПДД и практического этапа.
Кроме того, 2 ноября в Сочи пройдет Южный транспортный форум. Его основная тема — «Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий». На форуме обсудят вопросы по модернизации транспорта на юге России, сообщает ТАСС.
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