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На скутериста, по вине которого в Краснодарском крае погиб 5-летний мальчик, завели уголовное дело

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-skuterista-po-vine-kotorogo-v-krasnodarskom-krae-pogib-5-letnij-malchik-zaveli-ugolovnoe-delo
На скутериста, по вине которого в Краснодарском крае погиб 5-летний мальчик, завели уголовное дело
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 13 августа около 12:00 в станице Старощербиновской.

По версии следствия, в тот день 22-летний местный житель вез 5-летнего пасынка на скутере. При этом у него не было права управления транспортным средством и защитной экипировки. Проезжая перекресток, парень не предоставил преимущество автомобилю и врезался в него. От полученных травм малолетний пассажир скутера скончался на месте.

По инициативе руководителя краевого СУ СКР Андрея Маслова материалы проверки передали из полиции для возбуждения уголовного дела. Водителя скутера подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. За это ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемого уже задержали. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Назначили проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в смертельном ДТП в станице Старощербиновской, в котором погиб 5-летний мальчик, водитель скутера на полной скорости влетел во внедорожник Toyota Rav 4.

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