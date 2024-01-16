На шесть лет посадили офицера за поставку комплексов для Крымского моста

Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима.

Полковника признали виновным в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым от беспилотников.

«Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре.

В срок наказания суд зачел время, которое подсудимый провел под домашним арестом, измененное на арест во время оглашения приговора. При этом лишать полковника наград и воинского звания суд не стал, а также оставил право заявить гражданский иск за Росгвардией. Защита планирует обжаловать приговор, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Волков знал, что тактико-технические характеристики комплексов решить задачи по борьбе с БПЛА не позволяли, поскольку не могли подавить их радиосигналы. Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель-монополист. Сам полковник утверждает, что комплексы изначально предназначались для защиты подразделений морского управления Росгвардии, а не Крымского моста.