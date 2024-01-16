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На шесть лет посадили офицера за поставку комплексов для Крымского моста

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-shest-let-posadili-ofitsera-za-postavku-kompleksov-dlya-krymskogo-mosta
На шесть лет посадили офицера за поставку комплексов для Крымского моста
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима.

Полковника признали виновным в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым от беспилотников.

«Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре.

В срок наказания суд зачел время, которое подсудимый провел под домашним арестом, измененное на арест во время оглашения приговора. При этом лишать полковника наград и воинского звания суд не стал, а также оставил право заявить гражданский иск за Росгвардией.  Защита планирует обжаловать приговор, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Волков знал, что тактико-технические характеристики комплексов решить задачи по борьбе с БПЛА не позволяли, поскольку не могли подавить их радиосигналы. Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель-монополист. Сам полковник утверждает, что комплексы изначально предназначались для защиты подразделений морского управления Росгвардии, а не Крымского моста.

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