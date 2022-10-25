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На северо-востоке Кубани в течение двух дней сохранится высокая пожароопасность

Общество
25.10.2022 13:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-severo-vostoke-kubani-v-techenie-dvuh-dnej-sohranitsya-vysokaya-pozharoopasnost
Видео канала «Кубань 24»

Жителей и гостей региона призывают ответственно относиться к отдыху на природе и соблюдать правила безопасности.

Так, в лесу запрещено разводить костры, использовать мангалы, примусы и паяльные лампы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», высокая пожароопасность сохранится в Краснодарском крае.

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