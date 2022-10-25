На северо-востоке Кубани в течение двух дней сохранится высокая пожароопасность

Видео канала «Кубань 24»

Жителей и гостей региона призывают ответственно относиться к отдыху на природе и соблюдать правила безопасности.

Так, в лесу запрещено разводить костры, использовать мангалы, примусы и паяльные лампы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», высокая пожароопасность сохранится в Краснодарском крае.