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На Северо-Кавказской железной дороге перевозки пассажиров в сентябре увеличились на 41%

Общество
07.10.2022 08:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-severo-kavkazskoj-zheleznoj-doroge-perevozki-passazhirov-v-sentyabre-uvelichilis-na-41
Видео канала «Кубань 24»

Только за первый месяц осени поезда перевезли около 5,5 млн пассажиров, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Спрос на железнодорожный транспорт резко увеличился после закрытия южных аэропортов. Сейчас в крае действует лишь один авиахаб в Сочи.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала 2022 года число пассажиров пригородных поездов составило 8,3 млн человек.

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