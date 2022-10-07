На Северо-Кавказской железной дороге перевозки пассажиров в сентябре увеличились на 41%
Общество
07.10.2022 08:55
Только за первый месяц осени поезда перевезли около 5,5 млн пассажиров, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Спрос на железнодорожный транспорт резко увеличился после закрытия южных аэропортов. Сейчас в крае действует лишь один авиахаб в Сочи.
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