На Северо-Кавказской железной дороге перевозки пассажиров в сентябре увеличились на 41%

Видео канала «Кубань 24»

Только за первый месяц осени поезда перевезли около 5,5 млн пассажиров, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Спрос на железнодорожный транспорт резко увеличился после закрытия южных аэропортов. Сейчас в крае действует лишь один авиахаб в Сочи.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала 2022 года число пассажиров пригородных поездов составило 8,3 млн человек.