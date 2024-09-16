На севере Краснодара завершили строительство детсада на 300 мест

Дошкольное учреждение построили около ЖК «Архитектор». Экспертиза уже заключила, что объект соответствует всем требованиям проектной документации.

Для дошкольников подготовили 16 групп. В учреждении общей площадью 9,2 тыс. кв. м создали все необходимые условия: просторные спальни, методические кабинеты, игровые зоны, спортивный и актовый залы. Также предусмотрели пищеблок и медицинский пункт.

На озелененной территории детсада расположены прогулочные площадки с теневыми навесами и различное игровое оборудование, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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