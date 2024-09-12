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Крупнейший в ЮФО детсад на 550 мест построили в микрорайоне Кудепста в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnejshij-v-yufo-detsad-na-550-mest-postroili-v-mikrorajone-kudepsta-v-sochi
Видео t.me/agproshunin

Все работы завершили в срок.

Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что сейчас подготавливают документы для лицензирования учреждения, набирают педагогический состав. Также глава города-курорта встретился с родителями будущих воспитанников детсада «Самшит».

«Вместе убедились: садик получился инновационным и, как мне кажется, образцовым», — отметил он.

Кроме того, Прошунин рассказал о планах построить новую школу недалеко от дошкольного учреждения.

«Обязательно в ближайшее время определим механизм реализации проекта, чтобы создать целый социальный кластер в Кудепсте: детский сад, школа и новый спорткомплекс, который здесь уже построен», — написал Прошунин в Telegram.

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