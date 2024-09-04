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Детсад на 240 мест построили в районе Западного Обхода в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/detsad-na-240-mest-postroili-v-rajone-zapadnogo-obhoda-v-krasnodare
Детсад на 240 мест построили в районе Западного Обхода в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новый детсад в ЖК «Самолет» в районе Западного Обхода получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Двухэтажный детский сад в ЖК «Самолет» расположен на площади около 6,5 тыс. кв. м и рассчитан на 240 воспитанников. Для детей предусмотрено 10 групп, в том числе две ясельные.

В здании оборудованы спальни, игровые зоны, санузлы, пищеблок и медпункт. Также имеются методические кабинеты, спортивный и актовый залы.

Во дворе обустроили прогулочные площадки с теневыми навесами, установили игровое оборудование. В детском саду организовали пункт круглосуточной охраны и установили камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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