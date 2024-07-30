Капитальный ремонт детсадов в Краснодаре планируют завершить до конца октября

Самые масштабные работы запланированы в 43 детских садах краевой столицы.

В настоящее время завершили замену кровли в детском саду № 36. Также там заменили систему отопления и окна. Продолжаются кровельные работы производят в детсадах № 35, № 43, № 108 и № 212. Все это — часть капремонта дошкольных учреждений, завершить который планируют до конца октября.

«В летний период приоритет отдан кровельным и фасадным работам. Важно их завершить, пока не начался сезон дождей. Производится также капремонт входных групп, замена окон и коммуникаций. Следующие на очереди — отделка внутренних помещений и благоустройство территорий», — сказал глава департамента образования Александр Звягинцев.

Помимо этого, в детсадах № 70 и «Сказка» выполнили электромонтажные работы, а в № 33 — отремонтировали пищеблок.

В общей сложности на подготовку детсадов к новому учебному году в Краснодаре выделили 460,9 млн рублей. С начала июня сумму увеличили на 36,7 млн рублей. Их направили из местного бюджета. На капремонт детсадов выделили 253,8 млн рублей и 201,3 млн рублей — на текущий.

Также планируется укрепление материально-технической базы детских садов. В детских дошкольных учреждениях устанавливают сплит-системы, меняют оборудование пищеблоков, прачечных, теневых навесов.

Выполняются работы по обеспечению комплексной безопасности. Речь идет об установке тревожных кнопок, систем контроля и видеонаблюдения, модернизации пожарной сигнализации, валке и обрезке деревьев, устройстве и ремонте ограждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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