Детский сад на 240 мест построили в Прикубанском округе Краснодара

Детсад в районе Западного Обхода уже получил заключение о соответствии.

В двухэтажном здании расположены медицинские кабинеты, а также кабинеты психолога и логопеда. Здесь также есть залы для занятий музыкой и спортом. Территория детсада благоустроена, для комфортного времяпровождения установили теневые навесы.

Детский сад рассчитан на 10 групп: две для детей раннего возраста; по две дошкольного младшего, среднего и старшего возраста, а также две подготовительные дошкольные, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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