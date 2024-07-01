Детский сад на 280 мест открыли в станице Анапской

Детсад в станице Анапской начали строить в конце 2021 года. О завершении строительства сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Новый детский сад рассчитан на 280 мест, в нем оборудовали 14 групп, в том числе ясли.

«Современное интерактивное оборудование, «космические» игровые площадки и море игрушек — в станице Анапской открылся новый детский сад на 280 мест. Для ребят подготовили 14 групп, в том числе ясельную для малышей от двух месяцев. В спальной зоне предусмотрели многоуровневое пространство с выездными подиумными кроватями», — сказала Минькова.

Также в помещении оборудовали универсальный спортзал с мультимедийным оснащением и музыкальный зал с хореографической секцией. В кабинете педагога-психолога установили оборудование для песочной терапии.

«Строительство детсада начали в конце 2021 года на средства федерального, краевого и местного бюджетов. Это уже пятый детский сад в Анапском сельском округе. Для района объект значимый — здесь живут много семей с детьми. На этом стройки соцобъектов в Анапе не заканчиваются — сейчас также возводим детский сад в Витязево», — цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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