Кондратьев поручил ускорить строительство детсада в Отрадненском районе

С просьбой построить детский сад в станице Передовой к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратились жители Отрадненского района.

Ускорить строительство соцобъекта губернатор поручил в ходе краевой планерки с участием вице-губернаторов, руководителей министерств и глав районов.

«Исполнение поручений, данных во время личных приемов граждан, должны быть на особом контроле. К сожалению, не во всех муниципалитетах к этому относятся с должным вниманием. Жители Отрадненского района на одной из встреч говорили о необходимости детского сада в станице Передовой. Люди ждут результата», — сказал Кондратьев.

Глава Отрадненского района Андрей Волненко сообщил, что задержка связана с тем, что долгое время не могли найти участок под строительство. После создали проект, который корректировался.

Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что уже разработана проектно-сметная документация по строительству блока детсада на 60 мест. Положительное заключение госэкспертизы получили в 2023 году.

«В феврале этого года приступили к строительству. Физическая готовность объекта — 14%. Завершить его должны весной 2025 года», — цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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