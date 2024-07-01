Кондратьев: порядка 52 тыс. обращений поступило в администрацию от жителей края

С начала года жители Краснодарского края направили губернатору Вениамину Кондратьеву около 52 тыс. жалоб, в том числе через обратной связи на «Госуслугах».

Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 2 июля. По его словам, самой популярной темой обращений стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

«В некоторых районах края остро стоит вопрос своевременного вывоза мусора. Фотографии и видео мне присылают в соцсетях. Считаю, главам нужно усилить контроль за уборкой территорий. Также важно проанализировать работу с регоператорами — этим займется мой новый заместитель Евгений Пергун. Также поручил ему взять на контроль все обращения жителей, связанные с перебоями электро- и водоснабжения. Там, где не получается подойти комплексно, — отработать вручную», — сказал глава края.

Губернатор отметил, что решение ряда проблем потребует много времени и средств.

«Но это не отменяет того, что на жалобы надо реагировать. И делать это со всей внимательностью и ответственностью. Потому что от всех систем жизнеобеспечения зависит благополучие жителей края», — написал Кондратьев в Telegram.

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