Кондратьев: Кубань вышла на исторический максимум по объему инвестиций

За первый квартал этого года в основной капитал инвестировали 172,5 млрд рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что за последние пять лет Кубань смогла увеличить объем инвестиций в 1,8 раза ― до 860,6 млрд по итогам прошлого года. По его словам, это лучший показатель эффективности тех инструментов, доступных бизнесу как на федеральном, так и на региональном уровне. Таким образом, Краснодарский край вышел на исторический максимум по объему инвестиций.

«В рамках нашей Стратегии развития мы должны к 2030 году выйти на годовой объем инвестиций в 1,5 трлн рублей. Уже в ближайшие годы планируем перешагнуть планку в 1 трлн рублей», ― добавил он.

С начала года в регионе реализовали уже 38 крупных, стоимостью более 100 млн рублей, проектов на сумму 27,6 млрд рублей, что позволило создать около 1,6 тыс. новых рабочих мест. По сравнению с прошлым годом наибольшая инвестактивность ― в транспортировке и хранении, обрабатывающих производствах, электроэнергетике, сельском хозяйстве и гостиничных услугах. Вице-губернатор Александр Руппель отметил позитивный отклик бизнеса на инвестиционную политику в крае. Так, важную роль сыграло внедрение Регионального инвестиционного стандарта.

«По 15 показателям Национального инвестиционного рейтинга Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров с лучшими практиками, еще по 24 показателям ― в число территорий, опережающих среднероссийский уровень. Также Кубань на втором месте в стране по качеству инфраструктуры и на первом ― по уровню защищенности бизнеса», ― рассказал Руппель.

Сейчас на Кубани в активной стадии свыше 550 крупных проектов на общую сумму в 3,1 трлн рублей, реализация которых даст порядка 112 тыс. новых рабочих мест. При этом более 68% по стоимости и 52% по количеству крупнейших проектов ЮФО реализуют на Кубани. Регион на седьмом месте в РФ по общему объему инвестиций и на первом ― в ЮФО. Темп роста по отношению к прошлому году превысил 122%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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